Пролетает возле Земли лишь раз в 437 лет: редкую комету Нисимура можно будет увидеть с 12 по 17 сентября

Детали

С 12 по 17 сентября жители Земли смогут увидеть комету Нисимура, которая пролетает возле Земли раз в 437 лет. Эта возможность является уникальной, поскольку в следующий раз комету можно будет увидеть только в 2460 году.

Комета Нисимура была открыта в августе 2023 года, но уже сейчас она видима невооруженным глазом. Она будет ярче, чем любая другая комета, которая появлялась на небосклоне в последние годы.

Комета пройдет мимо Земли на расстоянии около 78 миллионов миль. Это почти вдвое ближе, чем ближайшие кометные проходы, которые произошли в 2014 и 2016 годах.

Чтобы увидеть комету, нужно смотреть на северо-восток, восток через час после захода солнца или за час до рассвета. Она будет выглядеть как яркий объект с длинным хвостом.

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