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Прокурору запропонували "зам'яти" справу за 5 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Прокуратурою Київської області затримано двох осіб, які намагались дати процесуальному прокурору хабар в сумі 5 тис. доларів США. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Прокурору запропонували "зам'яти" справу за 5 тис. доларів

"21 березня затримано двох осіб, які надавали неправомірну вигоду процесуальному прокурору Київської області за вжиття заходів до швидкого розслідування кримінального провадження слідчим поліції. Затримані запропонували надати процесуальному прокурору 5 тис. дол. США, а в подальшому 20% від суми, повернутої їм під час досудового розслідування за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою, де вони є потерпілими", - повідомили у прокуратурі.

Під час надання процесуальному прокурору частини хабара в сумі 1 тис. доларів США зловмисників затримано.

Останніх затримано в порядку ст. 208 КПК України, їм готується повідомлення про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на хабарі у 30 тисяч гривень затримали поліцейського.

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