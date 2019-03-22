Прокурору запропонували "зам'яти" справу за 5 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Прокуратурою Київської області затримано двох осіб, які намагались дати процесуальному прокурору хабар в сумі 5 тис. доларів США. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
"21 березня затримано двох осіб, які надавали неправомірну вигоду процесуальному прокурору Київської області за вжиття заходів до швидкого розслідування кримінального провадження слідчим поліції. Затримані запропонували надати процесуальному прокурору 5 тис. дол. США, а в подальшому 20% від суми, повернутої їм під час досудового розслідування за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою, де вони є потерпілими", - повідомили у прокуратурі.
Під час надання процесуальному прокурору частини хабара в сумі 1 тис. доларів США зловмисників затримано.
Останніх затримано в порядку ст. 208 КПК України, їм готується повідомлення про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, на хабарі у 30 тисяч гривень затримали поліцейського.