Прокурору предложили "замять" дело за 5 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Прокуратурой Киевской области задержаны два человека, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в сумме 5 тыс. долларов США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"21 марта задержаны два человека, которые предоставляли неправомерную выгоду процессуальному прокурору Киевской области за принятие мер относительно быстрого расследования уголовного производства следователем полиции. Задержанные предложили предоставить процессуальному прокурору 5 тыс. долл. США, а в дальнейшем 20% от суммы, возвращенной им во время досудебного расследования по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах или организованной группой, где они являются потерпевшими", - сообщили в прокуратуре.
При предоставлении процессуальному прокурору части взятки в сумме 1 тыс. долларов США злоумышленники задержаны.
Последние задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им готовится уведомление о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.
Напомним, на взятке в 30 тысяч гривен задержали полицейского.