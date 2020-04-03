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Прокуратура зареєструвала провадження щодо приховування ватажками “ЛНР” захворювань на COVID-19

Прокуратура зареєструвала провадження щодо приховування ватажками “ЛНР” захворювань на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Прокуратури Донецької та Луганської областей зареєстрували провадження про приховування ватажками так званої “ЛНР” фактів захворювання на COVID-19 на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Їхні дії кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни. Оперативники СБУ встановили, що представники окупаційної влади віддають злочинні накази щодо проведення політики замовчування і викривлення інформації про поширення коронавірусу серед мешканців тимчасово окупованої території Луганщини”, — сказано у повідомленні.

Через засоби масової інформації так звані керівники псевдоутворення намагаються переконати місцеве населення, що на території “ЛНР” осіб із симптомами коронавірусу не виявлено. Також приховується кількість хворих з температурою в інфекційних відділеннях лікарень.

Самі ж мешканці окупованої Луганщини свідчать про збільшення кількості померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання та повну відсутність захисних масок і противірусних ліків в аптеках.

За інформацією СБ України, на цей момент у Луганську та Кадіївці померло 13 осіб із ознаками захворювання на COVID-19. Але місцеве населення не володіє достовірною інформацією про ситуацію в регіоні та наражає себе на смертельну небезпеку.

За оперативними даними, хворих на “ГРВІ” у ТОТ наразі нараховується близько 10 тисяч. Більшість з них не отримує належної медичної допомоги і перебуває вдома через брак ліжко-місць у медичних закладах. У той же час окупаційною адміністрацією РФ в Донецькій та Луганській областях всі сили кинуті на убезпечення розповсюдження хвороби серед військового контингенту, що знаходиться під управлінням командування країни-окупанта. Співробітники СБУ констатують порушення ватажками псевдоутворення конституційних прав громадян на тимчасово окупованій території Луганщини.

Умисні дії представників окупаційної влади кваліфіковані органами прокуратури за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Досудове слідство доручено слідчим ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, в окупованій російськими бойовиками Макіївці зафіксовано перший випадок захворювання COVID-19 на території ОРДО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львові викрили прихильницю “Новоросії”, яка розповсюджувала фейки про коронавірус

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