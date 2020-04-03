Прокуратура зареєструвала провадження щодо приховування ватажками “ЛНР” захворювань на COVID-19

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Прокуратури Донецької та Луганської областей зареєстрували провадження про приховування ватажками так званої “ЛНР” фактів захворювання на COVID-19 на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.