Прокуратура зарегистрировала производства по сокрытию главарями "ЛНР" заболеваний COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Прокуратуры Донецкой и Луганской областей зарегистрировали производства о сокрытии главарями так называемой "ЛНР" фактов заболевания COVID-19 на временно оккупированной территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. Оперативники СБУ установили, что представители оккупационной власти отдают преступные приказы о проведении политики замалчивания и искажения информации о распространении коронавируса среди жителей временно оккупированной территории Луганщины”, — говорится в сообщении.
Через средства массовой информации так называемые руководители псевдоформирований пытаются убедить местное население, что на территории “ЛНР” людей с симптомами коронавируса не обнаружено. Также скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц.
Сами же жители оккупированной Луганщины свидетельствуют об увеличении количества умерших с диагнозами острого респираторного заболевания и полное отсутствие защитных масок и противовирусных лекарств в аптеках.
По информации СБ Украины, на данный момент в Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с признаками заболевания COVID-19. Но местное население не обладает достоверной информацией о ситуации в регионе и подвергает себя смертельной опасности.
По оперативным данным, больных “ОРВИ” в ВОТ пока насчитывается около 10 тыс. Большинство из них не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях. В то же время оккупационной администрацией РФ в Донецкой и Луганской областях все силы брошены на обеспечение безопасности распространения болезни среди военного контингента, находящегося под управлением командования страны-оккупанта. Сотрудники СБУ констатируют нарушения главарями псевдоутворення конституционных прав граждан на временно оккупированной территории Луганщины.
Умышленные действия представителей оккупационных властей квалифицированные органами прокуратуры по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие поручено следователям ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в оккупированной русскими боевиками Макеевке зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 на территории ОРДО.
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