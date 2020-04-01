В окупованій Макіївці зафіксували перший випадок коронавірусу на території ОРДО - правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В окупованій російськими бойовиками Макіївці зафіксовано перший випадок захворювання COVID-19 на території ОРДО. Про це повідомляє УНН із посиланням на Східну Правозахисну групу.
"В ОРДО у жінки підтвердили випадок захворювання COVID-19", - сказано у повідомленні.
Відзначається, що зараз вона госпіталізована і перебуває в одній з лікарень Макіївки, раніше вона зверталася з симптомами ГРВІ.
Зазначимо, як передає "Радіо свобода", увечері 28 березня угруповання "ЛНР" заявило про перший позитивний експрес-тест на коронавірус в ОРЛО. Житель окупованого Слов'яносербська був госпіталізований в інфекційне відділення обласної лікарні Луганська.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Як повідомлялося раніше в УНН, глава МВС Арсен Аваков 13 березня заявив, що правоохоронці мають попередню інформацію про 12 випадків коронавірусу в окупованій Горлівці.