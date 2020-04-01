В оккупированной Макеевке зафиксировали первый случай коронавируса на территории ОРДО - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В оккупированной русскими боевиками Макеевке зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 на территории ОРДО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Восточную правозащитную группу.
"В ОРДО у женщины подтвердили случай заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас она госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки, ранее она обращалась с симптомами ОРВИ.
Отметим, как передает "Радио Свобода", вечером 28 марта группировка "ЛНР" заявила о первом положительном экспресс-тесте на коронавирус в ОРЛО. Житель оккупированного Славяносербска был госпитализирован в инфекционное отделение областной больницы Луганска.
Напомним, в Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как сообщалось ранее в УНН, глава МВД Арсен Аваков 13 марта заявил, что правоохранители имеют предварительную информацию о 12 случаях коронавируса в оккупированной Горловке.