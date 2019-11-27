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Прокуратура столиці підозрює чоловіка у зґвалтуванні 10-річної школярки

Прокуратура столиці підозрює чоловіка у зґвалтуванні 10-річної школярки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 41-річному чоловіку у розбещенні 10-річної дівчинки та вчиненні щодо неї насильницьких дій сексуального характеру, пише УНН з посиланням на Facebook прокуратури столиці.

“Встановлено, що підозрюваний через соціальні мережі знайомився з малолітніми дітьми, додавався їм у друзі та починав спілкування. Так, познайомившись з 10-річною школяркою, чоловік почав надсилати їй повідомлення сексуального змісту та фотографії порнографічного характеру”, — вказано у повідомленні.

У подальшому підозрюваний зустрівся з потерпілою, відвів її в закинуту недобудовану будівлю, де всупереч її волі здійснив дії сексуального характеру.

“За результатом розслідування, яке здійснювалося спільно з Подільським УП та Департаментом кіберполіції Національної поліції України, зловмисника вдалося встановити та затримати”, — повідомили у прокуратурі.

“Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) та ч. 4 ст. 153 (вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років) КК України”, — додали правоохоронці.

На даний час за клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Встановлюється причетність підозрюваного до вчинення інших злочинних дій.

Нагадуємо, в Одесі відправили до СІЗО вітчима 15-річної дівчинки, який підозрюється у її зґвалтуванні.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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