Прокуратура столиці підозрює чоловіка у зґвалтуванні 10-річної школярки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 41-річному чоловіку у розбещенні 10-річної дівчинки та вчиненні щодо неї насильницьких дій сексуального характеру, пише УНН з посиланням на Facebook прокуратури столиці.
“Встановлено, що підозрюваний через соціальні мережі знайомився з малолітніми дітьми, додавався їм у друзі та починав спілкування. Так, познайомившись з 10-річною школяркою, чоловік почав надсилати їй повідомлення сексуального змісту та фотографії порнографічного характеру”, — вказано у повідомленні.
У подальшому підозрюваний зустрівся з потерпілою, відвів її в закинуту недобудовану будівлю, де всупереч її волі здійснив дії сексуального характеру.
“За результатом розслідування, яке здійснювалося спільно з Подільським УП та Департаментом кіберполіції Національної поліції України, зловмисника вдалося встановити та затримати”, — повідомили у прокуратурі.
“Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) та ч. 4 ст. 153 (вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років) КК України”, — додали правоохоронці.
На даний час за клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Встановлюється причетність підозрюваного до вчинення інших злочинних дій.
Нагадуємо, в Одесі відправили до СІЗО вітчима 15-річної дівчинки, який підозрюється у її зґвалтуванні.