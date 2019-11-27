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Прокуратура столицы подозревает мужчину в изнасиловании 10-летней школьницы

Прокуратура столицы подозревает мужчину в изнасиловании 10-летней школьницы

Киев  •  УНН

 • 10076 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Киевской местной прокуратурой № 7 сообщено о подозрении 41-летнему мужчине в развращении 10-летней девочки и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера, пишет УНН со ссылкой на Facebook прокуратуры столицы.

“Установлено, что подозреваемый через социальные сети знакомился с малолетними детьми, добавлялся им в друзья и начинал общение. Так, познакомившись с 10-летней школьницей, человек начал посылать ей сообщение сексуального содержания и фотографии порнографического характера”, — указано в сообщении.

В дальнейшем подозреваемый встретился с потерпевшей, отвел ее в заброшенное недостроенное здание, где вопреки ее воле совершил действия сексуального характера.

“По результатам расследования, которое осуществлялось совместно с Подольским УП и Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины, злоумышленника удалось установить и задержать”, — сообщили в прокуратуре.

“Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего) и ч. 4 ст. 153 (совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет) УК Украины”, — добавили правоохранители.

В настоящее время по ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступных действий.

Напоминаем, в Одессе отправили в СИЗО отчима 15-летней девочки, который подозревается в ее изнасиловании.

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