Прокуратура розслідує розтрату бюджету у міністерстві Гутцайта

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Деталі

Справа стосується взаємовідносин між Мінспортом та “Національною Федерацією самбо України”. Йдеться про ймовірне привласнення бюджетних коштів під час проведення міжнародних навчально-тренувальних зборів та змагань.

Для перевірки всіх фактів та розслідування справи, Київська міська прокуратура просить надати Міністерство молоді та спорту Гутцайта завірені копії документів щодо взаємовідносин всеукраїнської ГО “Національна Федерація самбо України” з Мінспортом від 24 лютого цього року, а саме:



Накази про організацію та проведення міжнародних навчально-тренувальних зборів, міжнародних змагань (чемпіонати світу, чемпіонати Європи, етапи Кубка Світу тощо) та відповідні документи



Лист всеукраїнської ГО “Національна Федерація самбо України” щодо участі міжнародних навчально-тренувальних зборах та змаганнях



Листи-запрошення для участі у міжнародних навчально-тренувальних зборах та змаганнях



Кошториси витрат відповідних спортивних заходів



Список спортсменів та тренерів, які брали в міжнародних навчально-тренувальних зборах та змаганнях участь у вищезазначений період



Звіти про використання коштів, виділених на міжнародні навчально-тренувальні збори та змагання



Посадові інструкції, трудові договори, інші документи, що регламентують діяльність тренерів штатних команд національних збірних команд України з боротьби самбо (державних, головних, старших, тренерів-адміністраторів та провідних тренерів, начальників команд)



Статут всеукраїнської ГО “Національна Федерація самбо України”, на основі якого підприємство здійснює свою діяльність



Посадові інструкції матеріально та фінансово відповідальних осіб під час проведення навчально-тренувальних зборів та змагань.



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