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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 75169 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Прокуратура розслідує розтрату бюджету у міністерстві Гутцайта

Прокуратура розслідує розтрату бюджету у міністерстві Гутцайта

Київ • УНН

 • 464056 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти Міністерства молоді та спорту, яким керує Вадим Гутцайт. Службових осіб Мінспорту та низку спортивних федерацій підозрюють у розтраті бюджетних коштів, підробці документів та зловживанні службовим становищем, передає УНН з посиланням на документ, що є у розпорядженні редакції. 

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Деталі

Справа стосується взаємовідносин між Мінспортом та “Національною Федерацією самбо України”. Йдеться про ймовірне привласнення бюджетних коштів під час проведення міжнародних навчально-тренувальних зборів та змагань.

Для перевірки всіх фактів та розслідування справи, Київська міська прокуратура просить надати Міністерство молоді та спорту Гутцайта завірені копії документів щодо взаємовідносин всеукраїнської ГО “Національна Федерація самбо України” з Мінспортом від 24 лютого цього року, а саме:

  • Накази про організацію та проведення міжнародних навчально-тренувальних зборів, міжнародних змагань (чемпіонати світу, чемпіонати Європи, етапи Кубка Світу тощо) та відповідні документи
  • Лист всеукраїнської ГО “Національна Федерація самбо України” щодо участі міжнародних навчально-тренувальних зборах та змаганнях
  • Листи-запрошення для участі у міжнародних навчально-тренувальних зборах та змаганнях
  • Кошториси витрат відповідних спортивних заходів
  • Список спортсменів та тренерів, які брали в міжнародних навчально-тренувальних зборах та змаганнях участь у вищезазначений період
  • Звіти про використання коштів, виділених на міжнародні навчально-тренувальні збори та змагання
  • Посадові інструкції, трудові договори, інші документи, що регламентують діяльність тренерів штатних команд національних збірних команд України з боротьби самбо (державних, головних, старших, тренерів-адміністраторів та провідних тренерів, начальників команд)
  • Статут всеукраїнської ГО “Національна Федерація самбо України”, на основі якого підприємство здійснює свою діяльність
  • Посадові інструкції матеріально та фінансово відповідальних осіб під час проведення навчально-тренувальних зборів та змагань.

Нагадаємо

Київська міська прокуратура заочно повідомила про підозру дочці ексміністра оборони України Павла Лебедєва - Альоні Лебедєвій. Її підозрюють у керуванні підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу рф.

Українські Національні Новини

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