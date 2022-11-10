Прокуратура расследует растрату бюджета в министерстве Гутцайта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство против Министерства молодежи и спорта, которым руководит Вадим Гутцайт. Должностные лица Минспорта и ряд спортивных федераций подозреваются в растрате бюджетных средств, подделке документов и злоупотреблении служебным положением, передает УНН со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.
Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.
Детали
Дело касается взаимоотношений между Минспортом и “Национальной Федерацией самбо Украины”. Речь идет о вероятном присвоении бюджетных средств во время проведения международных учебно-тренировочных сборов и соревнований.
Для проверки всех фактов и расследования дела, Киевская городская прокуратура просит предоставить Министерство молодежи и спорта Гутцайта заверенные копии документов по взаимоотношениям всеукраинской ОО “Национальная Федерация самбо Украины” с Минспортом от 24 февраля этого года, а именно:
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- Приказы об организации и проведении международных учебно-тренировочных собраний, международных соревнований (чемпионаты мира, чемпионаты Европы, этапы Кубка мира и т.п.) и соответствующие документы
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- Письмо всеукраинской ОО “Национальная Федерация самбо Украины” по участию в международном учебно-тренировочном собрании и соревнованиях
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- Письма-приглашения для участия в международном учебно-тренировочном собрании и соревнованиях
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- Сметы расходов соответствующих спортивных мероприятий
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- Список спортсменов и тренеров, принимавших в международном учебно-тренировочном собрании и соревнованиях участие в вышеуказанном периоде
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- Отчеты об использовании средств, выделенных на международные учебно-тренировочные сборы и соревнования
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- Должностные инструкции, трудовые договоры, другие документы, регламентирующие деятельность тренеров штатных команд национальных сборных команд Украины по борьбе самбо (государственных, главных, старших, тренеров-администраторов и ведущих тренеров, начальников команд)
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- Устав всеукраинской ОО “Национальная Федерация самбо Украины”, на основе которого предприятие осуществляет свою деятельность
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- Должностные инструкции материально и финансово ответственных лиц во время учебно-тренировочных сборов и соревнований.
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Напомним
Киевская городская прокуратура заочно сообщила о подозрении дочери экс-министра обороны Украины Павла Лебедева – Алене Лебедевой. Ее подозревают в управлении предприятиями, поставлявшими товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса россии.