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Дочці ексміністра оборони Лебедєва повідомила про підозру

Дочці ексміністра оборони Лебедєва повідомила про підозру

Київ • УНН

 • 345161 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Київська міська прокуратура заочно повідомила про підозру дочці ексміністра оборони України Павла Лебедєва - Альоні Лебедєвій. Її підозрюють у керуванні підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу рф. Про це з посиланням на інформацію СБУ повідомляє УНН.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Альону Лебедєву, яка є донькою ексміністра оборони України Павла Лебедєва.

Цитата

«Співробітники Служби безпеки викрили на антиукраїнській діяльності дочку колишнього міністра оборони України (2012-2014 рр). За матеріалами слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу рф», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі Київська міська прокуратура заочно повідомила жінці про підозру за ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Так, санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

Додамо

Альона Лебедєва – управляюча бізнесом батька та кінцевий бенефіціарний власник промислово-інвестиційної групи «АУРУМ ГРУП» (включає понад 50 суб’єктів господарювання, в т.ч. ПРАТ «Свеський насосний завод», ТОВ «ТД «НАСОСХОЛДИНГ» та ТОВ «Дизельний завод»).

Доповнення

Зеленський ввів санкції проти Януковича, Дерипаски, Лебедєва та Курченка.

Прокуратура арештувала 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони Лебедєва.

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