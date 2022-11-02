Дочери экс-министра обороны Лебедева сообщила о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Киевская городская прокуратура заочно сообщила о подозрении дочери экс-министра обороны Украины Павла Лебедева - Алене Лебедевой. Ее подозревают в управлении предприятиями, которые поставляли товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса рф. Об этом со ссылкой на информацию СБУ сообщает УНН.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об Алене Лебедевой, которая является дочерью экс-министра обороны Украины Павла Лебедева.
Цитата
«Сотрудники Службы безопасности разоблачили на антиукраинской деятельности дочь бывшего министра обороны Украины (2012-2014 гг). По материалам следствия, она руководила предприятиями, которые поставляли товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса рф», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на данный момент Киевская городская прокуратура заочно сообщила женщине о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
Так, санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет без права занимать определенные должности и конфискацию имущества.
Добавим
Алена Лебедева – управляющая бизнесом отца и конечный бенефициарный владелец промышленно-инвестиционной группы «АУРУМ ГРУП» (включает более 50 субъектов хозяйствования, в т.ч. ЧАО «Свеский насосный завод», ООО «ТД «НАСОСХОЛДИНГ» и ООО «Дизельный завод»).
Дополнение
Зеленский ввел санкции против Януковича, Дерипаски, Лебедева и Курченко.
Прокуратура арестовала 645 вагонов, принадлежащих семье экс-министра обороны Лебедева.