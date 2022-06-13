Прокуратура арештувала 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони Лебедєва
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Прокуратура заарештувала та передала АРМА 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони України Павла Лебедєва, пише УНН з посиланням на інформацію Київської міської прокуратури.
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"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини експосадовця, якого оголошено у розшук за державну зраду. Наразі арештоване майно передано в управління АРМА", - повідомили у прокуратурі у Telegram.
Деталі
За даними слідства, як повідомляють у прокуратурі, "на території України здійснюють свою діяльність низка підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина колишнього міністра оборони України (2012-2014 р.р.)". У ці роки на посаді міністра оборони України був Павло Лебедєв.
Так, йдеться про Aurum Group, яка належить доньці, Олені Лебедєвій.
"Вказані підприємства займаються поставками та реалізацією товарів на території рф, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора", - зазначили у прокуратурі.
Окрім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників. Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об’єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб’єктів господарювання, повідомили у відомстві.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та привласнення майна (ч. 3 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 191 КК України) здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у місті Києві, за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.
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