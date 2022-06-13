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Прокуратура арестовала 645 вагонов, принадлежащих семье экс-министра обороны Лебедева

Прокуратура арестовала 645 вагонов, принадлежащих семье экс-министра обороны Лебедева

Киев • УНН

 • 304427 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Прокуратура арестовала и передала АРМА 645 вагонов, принадлежащих семье экс-министра обороны Украины Павла Лебедева, пишет УНН со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Цитата

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в ходе расследования уголовного производства арестовано 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн грн, принадлежащих предприятиям семьи экс-чиновника, объявленного в розыск за государственную измену. Сейчас арестованное имущество передано в управление АРМА", - в прокуратуре в Telegram.

Детали

По данным следствия, как сообщают в прокуратуре, "на территории Украины осуществляют свою деятельность ряд предприятий, конечным бенефициарным собственником которых является семья бывшего министра обороны Украины (2012-2014 г.г.)". В эти годы в должности министра обороны Украины был Павел Лебедев.

Так, речь идет об Aurum Group, принадлежащей дочери, Елене Лебедевой.

"Указанные предприятия занимаются поставками и реализацией товаров на территории россии, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры наложен арест на другое имущество этой финансово-промышленной группы предприятий и их владельцев. В частности, арестовано 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе 6 целостных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъектов хозяйствования, сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и присвоение имущества (ч. 3 ст. 110-2 и ч. 3 ст.191 УК Украины) осуществляется следователями СУ ГУ Нацполиции в городе Киеве, при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности СБУ.

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