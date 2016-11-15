Прокуратура розпочала провадження щодо інциденту в школі Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прокуратура розпочала розслідування за фактом інциденту в одній із шкіл Харкова, внаслідок чого 8-річна дівчинка опинилася в лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Так, 4 листопада поточного року під час обідньої перерви в одному із загальноосвітніх закладів Харкова 8-річна учениця зіштовхнулася у коридорі з семикласницею.
Після зіткнення дівчинка поскаржилася на головну біль. Однак машину швидкої допомоги постраждалій не викликали. Їй надали допомогу у медпункті школи. Батьків повідомили лише через кілька годин після події, коли дівчинці стало зле. Лише після приїзду батьків дитину госпіталізували до лікарні.
За попередніми даними, у третьокласниці діагностували гематоми та великий крововилив у лобній долі, що викликає компресію головного мозку. Дитина перебуває у лікарні.
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 137 КК України). Максимальна санкція статті передбачає 5 років позбавлення волі.