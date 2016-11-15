Прокуратура начала производство по инциденту в школе Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Прокуратура начала расследование по факту инцидента в одной из школ Харькова, в результате чего 8-летняя девочка оказалась в больнице. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Так, 4 ноября текущего года во время обеденного перерыва в одном из общеобразовательных учреждений Харькова 8-летняя ученица столкнулась в коридоре с семиклассницей.
После столкновения девочка пожаловалась на головную боль. Однако машину скорой помощи пострадавшей не вызывали. Ей оказали помощь в медпункте школы. Родителям сообщили только через несколько часов после происшествия, когда девочке стало плохо. Только после приезда родителей ребенка госпитализировали в больницу.
По предварительным данным, у третьеклассницы диагностировали гематомы и обширное кровоизлияние в лобные доли, что вызывает компрессию головного мозга. Ребенок находится в больнице.
Прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 137 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.