Прокуратура рф просить суд визнати злочини нацистів під москвою під час Другої світової війни геноцидом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Російська прокуратура звернулася до суду з проханням визнати злочини, скоєні нацистською Німеччиною в московській області під час Другої світової війни, геноцидом і вважає, що збитки становили близько 6,4 трильйона рублів (82,3 мільярда доларів). Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Reuters зазначає, що цей крок, можливо, є прелюдією до нового позову щодо фінансової компенсації з боку росії до сучасної Німеччини, відносини з якою сильно зіпсувалися через війну в Україні.
Деталі
Прокурори просили московський обласний суд «визнати військовими злочинами та злочинами проти людяності, а також геноцидом проти радянського народу встановлені та знову виявлені злочини, вчинені німецько-фашистськими загарбниками» у московській області в період з жовтня 1941 до січня 1942 року.
За цей час у регіоні було вбито понад 26 тисяч осіб, йдеться у заяві, а радянські громадяни зазнавали тортур, пограбувань, примусових робіт та вигнання.
Доповнення
Близько 27 мільйонів радянських людей загинули під час Великої Вітчизняної війни, пам'ять про яку багато росіян вважають священною. Україна, яка на той час входила до складу Радянського Союзу, за оцінками, втратила не менше 8 мільйонів своїх громадян під час Другої світової війни.
Через вісім десятиліть саме росія вторглася в Україну в ході так званої «спеціальної військової операції», яку президент путін представив як необхідний крок для «денацифікації» України та запобігання «геноциду» проти російськомовного населення в Донбасі.
Тисячі українських мирних жителів було вбито з початку війни, незважаючи на те, що росія наполягає на тому, що вона не націлюється на мирних жителів.
путін часто згадує подвиги з військової історії росії, чи то війну проти Гітлера, чи подвиги минулих правителів, таких як Петро Великий, щоб задіяти почуття національної гордості росіян.