Reuters отмечает, что этот шаг, возможно, является прелюдией к новому иску о финансовой компенсации со стороны россии к современной Германии, отношения с которой сильно испортились из-за войны в Украине.

Детали

Прокуроры просили московский областной суд «признать военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также геноцидом против советского народа установленные и вновь выявленные преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками» в московской области в период с октября 1941 по январь 1942 года.

За это время в регионе было убито более 26 тысяч человек, говорится в заявлении, а советские граждане подвергались пыткам, грабежам, принудительным работам и изгнанию.

Дополнение

Около 27 миллионов советских людей погибли во время Великой Отечественной войны, память о которой многие россияне считают священной. Украина, которая в то время входила в состав Советского Союза, по оценкам, потеряла не менее 8 миллионов своих граждан во время Второй мировой войны.

Спустя восемь десятилетий именно россия вторглась в Украину в ходе так называемой «специальной военной операции», которую президент путин представил как необходимый шаг для «денацификации» Украины и предотвращения «геноцида» против русскоязычного населения в Донбассе.

Тысячи украинских мирных жителей были убиты с начала войны, несмотря на то, что россия настаивает на том, что она не нацеливается на мирных жителей.

путин часто вспоминает подвиги из военной истории россии, будь то война против Гитлера или подвиги прошлых правителей, таких как Петр Великий, чтобы задействовать чувство национальной гордости россиян.