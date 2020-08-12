Прокуратура наполягає на цілодобову домашньому арешті Стерненка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Київський апеляційний суд планує завтра розглянути апеляційну скаргу прокурора щодо застосування до активіста Сергія Стерненка нічного домашнього арешту. Прокурор наполягає на цілодобовому домашньому арешті. Про це активіст повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Прокурор Бозовуляк подав апеляційну скаргу та вимагає повернути мене під цілодобовий домашній арешт", - написав Стерненко.
За його словами, засідання призначили вже на завтра о 12:00.
"Але сумніваюсь, що так швидко встигнуть передати матеріали з Шевченківського суду в апеляційний, тож скоріш за все розгляд відкладуть", - зазначив Стерненко.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, якого підозрюють в умисному вбивстві, з цілодобового на нічний домашній арешт.
Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Також нагадаємо, раніше ще ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.