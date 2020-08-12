Прокуратура настаивает на круглосуточном домашнем аресте Стерненко

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81265 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101579 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126186 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107074 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127031 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101165 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101993 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103998 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Прокуратура настаивает на круглосуточном домашнем аресте Стерненко

Прокуратура настаивает на круглосуточном домашнем аресте Стерненко

Киев  •  УНН

 • 12132 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Киевский апелляционный суд планирует завтра рассмотреть апелляционную жалобу прокурора о применении к активисту Сергею Стерненко ночного домашнего ареста. Прокурор настаивает на круглосуточном домашнем аресте. Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Прокурор Бозовуляк подал апелляционную жалобу и требует вернуть меня под круглосуточный домашний арест", - написал Стерненко.

По его словам, заседание назначили уже на завтра в 12:00.

"Но сомневаюсь, что так быстро успеют передать материалы из Шевченковского суда в апелляционный, поэтому скорее всего рассмотрение отложат", - отметил Стерненко.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, с круглосуточного на ночной домашний арест.

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства относительно нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.

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