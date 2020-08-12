Прокуратура настаивает на круглосуточном домашнем аресте Стерненко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Киевский апелляционный суд планирует завтра рассмотреть апелляционную жалобу прокурора о применении к активисту Сергею Стерненко ночного домашнего ареста. Прокурор настаивает на круглосуточном домашнем аресте. Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Прокурор Бозовуляк подал апелляционную жалобу и требует вернуть меня под круглосуточный домашний арест", - написал Стерненко.
По его словам, заседание назначили уже на завтра в 12:00.
"Но сомневаюсь, что так быстро успеют передать материалы из Шевченковского суда в апелляционный, поэтому скорее всего рассмотрение отложат", - отметил Стерненко.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, с круглосуточного на ночной домашний арест.
Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства относительно нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.