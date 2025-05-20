Прокопенко: понад 800 "азовців" три роки в полоні рф, забувати про це - зрада

Герой України, командир 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", полковник Денис Прокопенко на третю річницю виходу з заводу "Азовсталь" у Маріуполі нагадав про понад 800 військовослужбовців – "азовців", які понад три роки перебувають у російському полоні. Про це він написав на сторінці в Facebook, передає УНН.

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Прокопенко підкреслив: страшніше кривавих боїв у Маріуполі, гірше цілодобових бомбардувань "Азовсталі", жахливіше втрат побратимів може бути лише забуття та бездіяльність.

Тривалі тюремні терміни, катування, постійний психологічний тиск, відсутність нормального харчування та медичного забезпечення — щоденна реальність для моїх полонених побратимів. Кожен день там — це боротьба за власне життя, гідність та надію на визволення. Маріупольський гарнізон тримав оборону міста 86 діб. Вони тримаються у неволі понад 1000 днів – написав Герой України.

Він додав: забути про це - означає зрадити їх. Не докладати всіх зусиль, аби будь-яким чином пришвидшити їхнє повернення - означає стати співучасником злочину проти них.

Також Прокопенко нагадав, що оборона Маріуполя в 2022 році стала порятунком для України. І ті захисники, що опинились в ворожих тюрмах, чекають, що їхня Батьківщина згадає про них і віддячить їм так, як вони цього заслуговують.

Так, як чинили вони три роки тому у повному оточенні: самовіддано, через "не можу". І як вони неодмінно б зробили, якби сотні українців протягом трьох років знаходились у пеклі російського полону, і були б бодай якісь можливості врятувати їх. А такі можливості завжди є. Потрібні лише воля та бажання – написав Прокопенко.

Нагадаємо

У Маріуполі російські окупанти відзначають так зване "звільнення міста". Саме 20 травня 2022 року міноборони рф оголосило про повний контроль над містом після багатомісячної облоги та штурму заводу"Азовсталі". Попри "святкову" атмосферу, місто досі лежить в руїнах, окупанти не поспішають відновлювати його повністю.