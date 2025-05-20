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Прокопенко: более 800 "азовцев" три года в плену рф, забывать об этом - предательство

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Комбат "Азова" Денис Прокопенко напомнил о более 800 бойцах, которые три года находятся в российском плену. Он подчеркнул, что забывать о них - это предать их.

Прокопенко: более 800 "азовцев" три года в плену рф, забывать об этом - предательство

Герой Украины, командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", полковник Денис Прокопенко на третью годовщину выхода с завода "Азовсталь" в Мариуполе напомнил о более 800 военнослужащих – "азовцах", которые более трех лет находятся в российском плену. Об этом он написал на странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Прокопенко подчеркнул: страшнее кровавых боев в Мариуполе, хуже круглосуточных бомбардировок "Азовстали", ужаснее потерь побратимов может быть только забвение и бездействие.

Длительные тюремные сроки, пытки, постоянное психологическое давление, отсутствие нормального питания и медицинского обеспечения — ежедневная реальность для моих пленных побратимов. Каждый день там — это борьба за собственную жизнь, достоинство и надежду на освобождение. Мариупольский гарнизон держал оборону города 86 суток. Они держатся в неволе более 1000 дней 

– написал Герой Украины.

Он добавил: забыть об этом - значит предать их. Не прилагать всех усилий, чтобы каким-либо образом ускорить их возвращение - значит стать соучастником преступления против них.

Также Прокопенко напомнил, что оборона Мариуполя в 2022 году стала спасением для Украины. И те защитники, которые оказались во вражеских тюрьмах, ждут, что их Родина вспомнит о них и отблагодарит их так, как они этого заслуживают.

Так, как поступали они три года назад в полном окружении: самоотверженно, через "не могу". И как они непременно бы сделали, если бы сотни украинцев в течение трех лет находились в аду российского плена, и были бы хоть какие-то возможности спасти их. А такие возможности всегда есть. Нужны только воля и желание 

– написал Прокопенко.

Напомним

В Мариуполе российские оккупанты отмечают так называемое "освобождение города". Именно 20 мая 2022 года минобороны рф объявило о полном контроле над городом после многомесячной осады и штурма завода"Азовстали". Несмотря на "праздничную" атмосферу, город до сих пор лежит в руинах, оккупанты не спешат восстанавливать его полностью.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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