18 вересня, 19:49 • 16483 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 33256 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 27892 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 38193 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 51091 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 26241 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 22099 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 36907 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16725 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 55292 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Прохолодно, але майже без опадів: якої погоди очікувати в Україні у п'ятницю

Київ • УНН

 • 366 перегляди

19 вересня на більшості території України очікується мінлива хмарність без опадів, за винятком місцями невеликого дощу в західних областях. Температура повітря коливатиметься від 18-23° на півдні до 9-14° в Карпатах, у Києві – 19-21°.

Прохолодно, але майже без опадів: якої погоди очікувати в Україні у п'ятницю

У п'ятницю, 19 вересня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не передбачається,, лише вдень місцями в західних областях можливий невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура на півдні та крайньому заході країни 18-23°, на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині до 25°; в Карпатах 9-14°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю буде малохмарно, опадів не очікується. Температура 19-21°.

День підвищення обізнаності про розшарування аорти та День народження смайла: що ще святкують 19 вересня19.09.25, 06:30 • 710 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

КиївКиївська областьПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Україна