Прохолодно, але майже без опадів: якої погоди очікувати в Україні у п'ятницю
Київ • УНН
19 вересня на більшості території України очікується мінлива хмарність без опадів, за винятком місцями невеликого дощу в західних областях. Температура повітря коливатиметься від 18-23° на півдні до 9-14° в Карпатах, у Києві – 19-21°.
У п'ятницю, 19 вересня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не передбачається,, лише вдень місцями в західних областях можливий невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура на півдні та крайньому заході країни 18-23°, на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині до 25°; в Карпатах 9-14°
У Києві та області у п'ятницю буде малохмарно, опадів не очікується. Температура 19-21°.
