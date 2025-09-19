Прохладно, но почти без осадков: какой погоды ожидать в Украине в пятницу
Киев • УНН
19 сентября на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков, за исключением местами небольшого дождя в западных областях. Температура воздуха будет колебаться от 18-23° на юге до 9-14° в Карпатах, в Киеве – 19-21°.
В пятницу, 19 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков в основном не предвидится, лишь днем местами в западных областях возможен небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура на юге и крайнем западе страны 18-23°, на Закарпатье, Одесской и Николаевской областях до 25°; в Карпатах 9-14°
В Киеве и области в пятницу будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура 19-21°.
