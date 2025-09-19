Прохладно, но почти без осадков: какой погоды ожидать в Украине в пятницу

В пятницу, 19 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, осадков в основном не предвидится, лишь днем местами в западных областях возможен небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура на юге и крайнем западе страны 18-23°, на Закарпатье, Одесской и Николаевской областях до 25°; в Карпатах 9-14°