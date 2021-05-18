Профспілка медиків виступила проти звільнення Степанова: не на часі дестабілізувати галузь

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 19417 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 65784 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 150451 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 185358 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 166510 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 162816 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 111898 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88636 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 216932 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89682 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
71%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 41162 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 53909 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 62954 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 79736 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 17848 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 184249 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 216932 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 307737 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 471817 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 455191 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 18800 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 42809 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 47575 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 47516 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 47989 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Профспілка медиків виступила проти звільнення Степанова: не на часі дестабілізувати галузь

Київ • УНН

 • 14855 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Профспілка працівників охорони здоров’я занепокоєна намірами уряду та парламенту в умовах пандемії COVID-19 відправити у відставку Міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Про це йдеться у зверненні Профспілки до Верховної Ради, пише УНН з посиланням на текст звернення.

Профспілка медиків виступила проти звільнення Степанова: не на часі дестабілізувати галузь

Медики наголошують, що реформа, що почалася 2017 року, вже розбалансувала систему охорони здоров’я, знищила санітарно-епідеміологічну службу та призвела до значного недофінансування. Наслідками реформування стало те, що на межі знищення опинилися протитуберкульозні заклади, психіатрична служба, масово порушувалися права медиків. Лікарі у своєму зверненні нагадали, що неодноразово зверталися до всіх гілок влади, про необхідність негайного вирішення цих та інших проблем.

“Цього домагався від Уряду та парламенту діючий міністр охорони здоров’я України. Крім того, за його каденції було відновлено соціальний діалог з профспілкою щодо складання Галузевої Угоди на новий термін, запроваджено перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я, зокрема, умови яких застосовувалися з 1 вересня 2020 року для доплат до заробітної плати лікарям, медичним сестрам та молодшому медичному персоналу, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — пояснили медпрацівники.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Профільний комітет не підтримав відставку Степанова

У заяві йдеться також, що при ухваленні бюджету країни на 2021 рік парламентарі проігнорували позицію медичної спільноти та міністра, в результаті на медицину було виділено значно менше коштів, що призвело до проблем із забезпечення придбання вакцин від коронавірусу.

“На тлі існуючих проблем, зростаючих викликів пандемії COVID-19 та необхідності забезпечення стабільної роботи галузі в цих умовах, вважаємо не на часі зміну керівництва Міністерства охорони здоров’я України”, — резюмують медики.

Що було раніше

14 травня прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що до парламенту надійшло подання Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Як стало відомо УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов занадто затято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 — це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

На захист Степанова на посаді виступили провідні лікарі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94