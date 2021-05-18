Профспілка медиків виступила проти звільнення Степанова: не на часі дестабілізувати галузь

Медики наголошують, що реформа, що почалася 2017 року, вже розбалансувала систему охорони здоров’я, знищила санітарно-епідеміологічну службу та призвела до значного недофінансування. Наслідками реформування стало те, що на межі знищення опинилися протитуберкульозні заклади, психіатрична служба, масово порушувалися права медиків. Лікарі у своєму зверненні нагадали, що неодноразово зверталися до всіх гілок влади, про необхідність негайного вирішення цих та інших проблем.

“Цього домагався від Уряду та парламенту діючий міністр охорони здоров’я України. Крім того, за його каденції було відновлено соціальний діалог з профспілкою щодо складання Галузевої Угоди на новий термін, запроваджено перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я, зокрема, умови яких застосовувалися з 1 вересня 2020 року для доплат до заробітної плати лікарям, медичним сестрам та молодшому медичному персоналу, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — пояснили медпрацівники.

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У заяві йдеться також, що при ухваленні бюджету країни на 2021 рік парламентарі проігнорували позицію медичної спільноти та міністра, в результаті на медицину було виділено значно менше коштів, що призвело до проблем із забезпечення придбання вакцин від коронавірусу.

“На тлі існуючих проблем, зростаючих викликів пандемії COVID-19 та необхідності забезпечення стабільної роботи галузі в цих умовах, вважаємо не на часі зміну керівництва Міністерства охорони здоров’я України”, — резюмують медики.

Що було раніше

14 травня прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що до парламенту надійшло подання Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Як стало відомо УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов занадто затято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 — це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

На захист Степанова на посаді виступили провідні лікарі.