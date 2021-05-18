Профсоюз медиков выступил против увольнения Степанова: не время дестабилизировать отрасль
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Профсоюз работников здравоохранения обеспокоен намерениями правительства и парламента в условиях пандемии COVID-19 отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом говорится в обращении профсоюза в Верховную Раду, пишет УНН со ссылкой на текст обращения.
Медики отмечают, что реформа, начавшаяся в 2017 году, уже разбалансировала систему здравоохранения, уничтожила санитарно-эпидемиологическую службу и привела к значительному недофинансированию. Последствиями реформирования стало то, что на грани уничтожения оказались противотуберкулезные учреждения, психиатрическая служба, массово нарушались права медиков. Врачи в своем обращении напомнили, что неоднократно обращались ко всем ветвям власти, о необходимости немедленного решения этих и других проблем.
"Этого добивался от правительства и парламента действующий министр здравоохранения Украины. Кроме того, при его каденции был восстановлен социальный диалог с профсоюзом по составлению Отраслевого Соглашения на новый срок, введен переходное финансовое обеспечение комплексного предоставления медицинских услуг учреждениями здравоохранения, в частности, условия которых применялись с 1 сентября 2020 для доплат к заработной плате врачам, медицинским сестрам и младшему медицинскому персоналу, которые оказывают медицинскую помощь больным острой респираторной болезнью COVID-19", - пояснили медработники.
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В заявлении говорится также, что при принятии бюджета страны на 2021 год парламентарии проигнорировали позицию медицинского сообщества и министра, в результате на медицину было выделено значительно меньше средств, что привело к проблемам по обеспечению приобретения вакцин от коронавируса.
"На фоне существующих проблем, растущих вызовов пандемии COVID-19 и необходимости обеспечения стабильной работы отрасли в этих условиях, считаем не время смены руководства Министерства здравоохранения Украины", - резюмируют медики.
Что было раньше
14 мая пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
Как стало известно УНН, министр здравоохранения Максим Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду.
В защиту Степанова в должности выступили ведущие врачи.