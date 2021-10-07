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Професор з Сінгапуру передрік появу нового коронавірусу SARS-CoV-3

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Професор з американсько-сінгапурського медичного університету Duke-NU Ван Ліньфа допускає виникнення нового варіанту коронавірусу в результаті передачі коронавірусу SARS-CoV-2 від людини до кажанів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Straits Times.

Деталі

За словами вченого, більшість експертів переконані, що нинішній коронавірус був виявлений у кажанів, що мешкають в Азії, після чого він передався тварині "Ікс", і швидше за все панголінам або віверам, а після цього людині, що призвело до подальшого масового поширення серед людей.

Цитата:

"Ми найбільше боїмося, якщо вірус перейде від людини до кажанів, особливо що живуть в Америці, оскільки зазвичай вони не є природним місцем існування для вірусу", - сказав професор.

Як заявив Ван Ліньфа, "кажани мають унікальну імунну систему, яка дозволяє не розвиватися хворобам". При цьому він зазначив, що вірус продовжує мутувати і може передатися іншим тваринам, від яких знову потрапить до людини, але вже у видозміненому вигляді. І тоді може вийти нова версія коронавірусу - наприклад, SARS-CoV-3.

Додамо

Нинішня пандемія оголошена через коронавірусну інфекцію COVID-19 (коронавірус SARS-CoV-2), що була вперше зареєстрована 31 грудня 2019 року у місті Ухань у Китаї.

Дослідники з Великої Британії з'ясували, що коронавірус SARS-CoV-2 мутує майже раз у тиждень, а це - значно частіше, ніж передбачалося раніше.

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