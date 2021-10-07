Профессор из Сингапура предрек появление нового коронавируса SARS-CoV-3
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Профессор из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU Ван Линьфа допускает возникновение нового варианта коронавируса в результате передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека летучим мышам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Straits Times.
Детали
По словам ученого, большинство экспертов убеждены, что нынешний коронавирус был обнаружен у летучих мышей, обитающих в Азии, после чего он передался животному "Икс", и скорее всего панголинам или циветтам, а после этого человеку, что привело к дальнейшему массовому распространению среди людей.
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"Мы больше всего опасаемся, если вирус перейдет от человека к летучим мышам, особенно обитающим в Америке, поскольку обычно они не являются естественной средой обитания для вируса", - сказал профессор.
Как заявил Ван Линьфа, "летучие мыши обладают уникальной иммунной системой, которая позволяет не развиваться болезням". При этом он отметил, что вирус продолжает мутировать и может передаться другим животным, от которых вновь попадет к человеку, но уже в видоизмененном виде. И тогда может получиться новая версия коронавируса - например, SARS-CoV-3.
Добавим
Нынешняя пандемия объявлена из-за коронавирусной инфекции COVID-19 (коронавирус SARS-CoV-2), которая была впервые зарегистрирована 31 декабря 2019 года в городе Ухань в Китае.
Исследователи из Великобритании выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует почти раз в неделю, а это - значительно чаще, чем предполагалось ранее.