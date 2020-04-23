Професор хімії у Києві організував підпільну лабораторію з виготовлення амфетаміну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури повідомлено про підозру професору хімії — колишньому викладачу кафедри одного з вищих навчальних закладів у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора України, передає УНН.
Так, за даними слідства, колишній викладач навчального закладу спільно з іншими особами організував та налагодив за місцем свого проживання в Києві, а також у гаражному амбарі на Київщині промислове виготовлення психотропних речовин та прекурсорів для подальшого отримання прибутку.
За результатами проведених обшуків за місцем розташування нарколабораторій, квартири та інших приміщень, які використовувалися у незаконній діяльності, правоохоронці вилучили близько 1 кг порошкоподібної речовини, схожої на “амфетамін”, понад 9 кг прекурсору фенілнітропропен — основного компоненту для виготовлення амфетаміну, близько 2 л ртуті, понад 80 л інших прекурсорів.
Загалом вилучено понад 1 тонну реагентів та інших хімічних речовин, за допомогою яких здійснювався синтез наркотиків і психотропів, а також обладнання, що дозволяло їх виробляти у промислових об’ємах.
У прокуратурі зазначили, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Після проведення всіх експертних досліджень, буде вирішено питання про додаткову кваліфікацію дій підозрюваного у виготовлені особливо небезпечних психотропних речових та прекурсорів. Також відпрацьовується коло осіб, які можуть бути причетними до виготовлення та збуту психотропних речовин, для притягнення до кримінальної відповідальності.
Як повідомляв УНН, у Києві до 9 років позбавлення волі засудили організатора наркоугруповання, учасники якого займалися контрабандою гуртових партій екстазі з Європи та збутом заборонених речовин у столиці.