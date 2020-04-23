Професор хімії у Києві організував підпільну лабораторію з виготовлення амфетаміну

КИЇВ. 23 квітня. УНН. За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури повідомлено про підозру професору хімії — колишньому викладачу кафедри одного з вищих навчальних закладів у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора України, передає УНН.