Профессор химии в Киеве организовал подпольную лабораторию по изготовлению амфетамина

Так, по данным следствия, бывший преподаватель учебного заведения совместно с другими лицами организовал и наладил по месту своего проживания в Киеве, а также в гаражном амбаре Киевской области промышленное изготовление психотропных веществ и прекурсоров для последующего получения прибыли.

По результатам проведенных обысков по месту расположения нарколабораторий, квартиры и других помещений, которые использовались в незаконной деятельности, правоохранители изъяли около 1 кг порошкообразного вещества, похожего на “амфетамин”, более 9 кг прекурсора фенилнитропропен — основного компонента для изготовления амфетамина, около 2 л ртути , более 80 л других прекурсоров.

Всего изъято более 1 тонны реагентов и других химических веществ, с помощью которых осуществлялся синтез наркотиков и психотропов, а также оборудования, что позволяло их производить в промышленных объемах.

В прокуратуре отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

После проведения всех экспертных исследований, будет решен вопрос о дополнительной квалификации действий подозреваемого в изготовлении особо опасных психотропных речевых и прекурсоров. Также отрабатывается круг лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту психотропных веществ, для привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщал УНН, в Киеве к 9 годам лишения свободы приговорили организатора наркогруппировки, участники которого занимались контрабандой оптовых партий экстази из Европы и сбытом запрещенных веществ в столице.