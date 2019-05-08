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Професійні шантажисти під виглядом активістів залякують київських забудовників - журналістка

Київ • УНН

 • 4652 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. У Києві група професійних шантажистів під виглядом активістів вимагає гроші у забудовників на Батиєвій горі в Солом'янському районі. Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла журналістка Світлана Крюкова, передає УНН.

"Район розвалюється. Хрущовки пережили своїх господарів, і тепер в них живуть правнуки, які якщо і інвестують в будинок, то це - супутникова тарілка. Розруха ЖКГ, біда з місцевим колектором, бомжі в місцевих парках ", - написала журналістка, яка виросла в цьому районі.

Вона зазначила, що лише кілька років тому з'явилися передумови для зміни ситуації в потрібну сторону.

"Два роки тому в районі заявив про себе новий інвестор - успішна будівельна компанія, яка гідно проявила себе в інших проектах. Вони готові ремонтувати і вкладатися в район. Висаджувати, упорядковувати і зводити новий житловий фонд. Я навіть під шумок домовилася про ремонт дитячого майданчика та заїздів у двори. Десятки років до цих місць не було нікому ніякого діла ", - підкреслила Крюкова.

За словами журналістки, забудовнику стали вставляти палки в колеса псевдоактівісти, які в якості важелів тиску вибрали вимагання та шантаж.

"Сергій Мельниченко, Петро Михайленко, Олександр Місюра (список оновлюється) - група нероб, які роками квитками забудовників. 200 тис. За вирішення питання. У них ставки в прив'язці до квадратних метрів. Платиш хабар активістам - і шабаш, і акція протесту з димовими шашками, гранатами і патріотичними гаслами йде. Професійні шантажисти, які розхитують місцевих жителів, а на перевірку квитками забудовників ", - повідомила вона.

Крюкова підкреслила, що забудовники вирішили почати боротьбу з псевдоактівістамі.

"Слава богу, з'явилися ті, хто вирішив покласти цьому край. Я добре знаю цих бізнесменів. Там, де залізеш, там і злізеш ", - резюмувала вона.

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