Профессиональные шантажисты под видом активистов запугивают киевских застройщиков – журналистка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Киеве группа профессиональных шантажистов под видом активистов вымогает деньги у застройщиков на Батыевой горе в Соломенском районе. Об этом на своей странице в Facebook рассказала журналистка Светлана Крюкова, передает УНН.
“Район разваливается. Хрущевки пережили своих хозяев, и теперь в них живут правнуки, которые если и инвестируют в дом, то это — спутниковая тарелка. Разруха ЖКХ, беда с местным коллектором, бомжи в местных парках”, — написала журналистка, выросшая в этом районе.
Она отметила, что лишь несколько лет назад появились предпосылки для изменения ситуации в нужную сторону.
“Два года назад в районе заявил о себе новый инвестор — успешная строительная компания, которая достойно проявила себя в других проектах. Они готовы ремонтировать и вкладываться в район. Высаживать, благоустраивать и возводить новый жилой фонд. Я даже под шумок договорилась про ремонт детской площадки и заездов во дворы. Десятки лет до этих мест не было никому никакого дела”, — подчеркнула Крюкова.
По словам журналистки, застройщику стали вставлять палки в колеса псевдоактивисты, которые в качестве рычагов давления выбрали вымогательство и шантаж.
“Сергей Мельниченко, Петр Михайленко, Александр Мисюра (список обновляется) — группа бездельников, которые годами обилечивают застройщиков. 200 тыс. за решение вопроса. У них ставки в привязке к квадратным метрам. Платишь взятку активистам — и шабаш, и акция протеста с дымовыми шашками, гранатами и патриотическими лозунгами уходит. Профессиональные шантажисты, которые расшатывают местных жителей, а на поверку обилечивают застройщиков”, — сообщила она.
Крюкова подчеркнула, что застройщики решили начать борьбу с псевдоактивистами.
“Слава богу, появились те, кто решил положить этому конец. Я хорошо знаю этих бизнесменов. Там, где залезешь, там и слезешь”, — резюмировала она.