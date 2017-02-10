Професія графічного дизайнера в Україні – спецпроект УНН

КИЇВ. 3 січня. УНН. Кожного дня всі ми стикаємося з прикладами графічного дизайну на плакатах різних, на афішах до театрів та кінотеатрів, в друкованих виданнях, на упаковках звичайних продуктів, які ми купуємо щодня. Це все є величезною частиною образотворчого мистецтва у всьому світі. Саме через, в спецпроекті УНН, ми вирішили поспілкуватись з графік-дизайнером з багаторічним досвідом, народним художником України, Віталій Костянтинович Шостя про специфіку роботи графічного дизайнера в Україні.