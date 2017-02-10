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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Професія графічного дизайнера в Україні – спецпроект УНН

Київ • УНН

 • 45594 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Кожного дня всі ми стикаємося з прикладами графічного дизайну на плакатах різних, на афішах до театрів та кінотеатрів, в друкованих виданнях, на упаковках звичайних продуктів, які ми купуємо щодня. Це все є величезною частиною образотворчого мистецтва у всьому світі. Саме через, в спецпроекті УНН, ми вирішили поспілкуватись з графік-дизайнером з багаторічним досвідом, народним художником України, Віталій Костянтинович Шостя про специфіку роботи графічного дизайнера в Україні.

Професія графічного дизайнера в Україні – спецпроект УНН

Графіка - найдревніший вид образотворчого мистецтва. Перші графічні роботи з'явилися на самих ранніх стадіях розвитку людського суспільства, коли стародавня люди видряпували зображення на каменях, стінах печер, на пластинах. Створивши свої перші малюнки, які фіксували не тільки будь-які події та навколишній світ, а й довгий час служили засобом спілкування між людьми, первісна людина започаткувала мистецтво графіки.

“З надійного, що постійно є у фахового фахівця, то це рука і будь-який матеріал. Навіть звичайного олівця достатньо, для того, щоб почати фіксувати ту уявну думку в реальному житті”, - розповів Віталій Костянтинович.

Також майстер зазначив, що зараз на ринку України досить мало дизайнерів, які займаються справжнім і достойним дизайном і дуже багато аматорів, котрі просто намагаються заробити гроші.

“Сучасний дизайн в Україні, як взагалі на усьому пострадянському просторі, переживає період свого становлення до професіоналізму і знаходиться в процесі очищення від лжедизайнерів. Так сталося, через те, що раніше не готувалися фахові дизайнери в таких розмірах, яку потребувала ринкова економіка”, - зазначив він.

Також пан Шостя зазначив, що за його особистою думкою, загальній цивілізаційний розвиток призведе і до розвитку графічного дизайну і принесе великий вклад в Українську і світову культуру.

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