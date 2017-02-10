Профессия графического дизайнера в Украине - спецпроект УНН

Графика - самый древний вид изобразительного искусства. Первые графические работы появились на самых ранних стадиях развития человеческого общества, когда древнии люди выцарапывали изображения на камнях, стенах пещер, на пластинах. Создав свои первые рисунки, которые фиксировали не только любые события и окружающий мир, но и долгое время служили средством общения между людьми, первобытный человек начала искусство графики.

"Из надежного, что постоянно есть у профессионального специалиста, то это рука и любой материал. Даже обычного карандаша достаточно, для того, чтобы начать фиксировать ту воображаемую мысль в реальную жизнь ", - рассказал Виталий Константинович.

Также мастер отметил, что сейчас на рынке Украины достаточно мало дизайнеров, которые занимаются настоящим и достойным дизайном и очень много любителей, которые просто пытаются заработать деньги.

"Современный дизайн в Украине, как вообще на всем постсоветском пространстве, переживает период своего становления к профессионализму и находится в процессе очистки от лжедизайнеров. Так произошло, потому что раньше не готовились профессиональные дизайнеры в таких размерах, которых требовала рыночная экономика ", - отметил он.

Также господин Шостя отметил, что по его личному мнению, общее цивилизационное развитие приведет и к развитию графического дизайна и принесет большой вклад в украинскую и мировую культуру.