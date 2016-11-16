Професія геолога перебуває під загрозою зникнення – Держгеонагляд
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У зв'язку із відсутністю фахівців, професія геолога перебуває під загрозою зникнення. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Державній службі геології та надр України.
Так, у Держгеонагляді стурбовані ситуацією, що склалась у сфері геологічної освіти. Брак фахівців у найближчі роки може призвести до повного руйнування геологічної галузі.
“Служба неодноразово зверталась до Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності внесення змін до постанови Кабміну від 29 квітня 2015 року №266 із метою відновлення спеціальності “Геологія”, - розповіли у відомстві.
Водночас у Держгеонадрах вважають, що професія геолога є унікальною в своєму роді. Для її успішної практики необхідні відмінна профільна освіта, глибокі знання у сфері складання і тлумачення картографічних креслень, вміле користування специфічними вимірювальними та аналітичними приладами тощо.
Саме тому у Держгеонадрах наголосили, що на сьогодні у рамках реформування системи освіти, головним завданням є підготовка молоді, спроможної працювати в нових умовах, з новими технологіями задля відродження та розвитку професії геолога.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ігнорування проблеми геологічної науки загрожує Україні втратою цілих галузей.
Також нагадаємо, у геологічну галузь Казахстану вкладено 132 млрд дол. прямих інвестицій.