Профессия геолога находится под угрозой исчезновения - Госгеонадзор
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В связи с отсутствием специалистов, профессия геолога находится под угрозой исчезновения. Об этом в ответе на запрос сообщили УНН в Государственной службе геологии и недр Украины.
Так, в Госгеонадзоре обеспокоены ситуацией, сложившейся в сфере геологического образования. Нехватка специалистов в ближайшие годы может привести к полному разрушению геологической отрасли.
"Служба неоднократно обращалась в Министерство образования и науки Украины, Кабинет Министров Украины относительно необходимости внесения изменений в постановление Кабмина от 29 апреля 2015 г. №266 с целью восстановления специальности "Геология", - рассказали в ведомстве.
В то же время в Госгеонедрах считают, что профессия геолога является уникальной в своем роде. Для ее успешной практики необходимы отличное профильное образование, глубокие знания в области составления и толкования картографических чертежей, умелое пользование специфическими измерительными и аналитическими приборами и тому подобное.
Именно поэтому в Госгеонедрах отметили, что на сегодняшний день в рамках реформирования системы образования, главной задачей является подготовка молодежи, способной работать в новых условиях, с новыми технологиями для возрождения и развития профессии геолога.
Напомним, как сообщал УНН, игнорирование проблемы геологической науки грозит Украине потерей целых отраслей.
Также напомним, в геологическую отрасль Казахстана вложили 132 млрд долл. прямых инвестиций.