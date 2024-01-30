Проект реновації єгипетської піраміди викликав критику експертів
Київ • УНН
Єгипет розпочав суперечливу 3-річну реновацію піраміди Менкаура в Гізі. Проект викликав критику з боку експертів, які назвали його "абсурдним" і таким, що порушує принципи реновації.
Відео, яке показує роботи з реновації єгипетської піраміди Менкаура в Гізі, викликало критику в соціальних мережах, причому один експерт назвав "абсурдність" цього, пише УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Голова Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі, навпаки, назвав це "проектом століття".
У відео, опублікованому в п'ятницю у Facebook, Вазірі показав, як робітники встановлюють гранітні блоки в основі піраміди, яка знаходиться поряд зі сфінксом і більшими пірамідами Хефрена та Хеопса в Гізі.
Спочатку піраміда була фанерована гранітом, але згодом втратила частину свого покриття. Метою реновації є відновлення первісного стилю споруди шляхом реконструкції гранітного шару.
Роботи розраховані на три роки і стануть "подарунком Єгипту світу в XXI столітті", сказав Вазірі, який очолює єгипетсько-японську місію, яка відповідає за проект.
Але під відео десятки засмучених людей залишили коментарі з критикою роботи.
"Неможливо!" - написала єгиптолог Моніка Ханна.
"Єдине, чого не вистачало, це додати черепиці до піраміди Менкаура! Коли ми припинимо абсурд в управлінні єгипетською спадщиною?" - спитала вона.
"Всі міжнародні принципи реновації забороняють таке втручання", - додала Ханна, закликавши всіх археологів "негайно мобілізуватися".
Інші коментатори відреагували із сарказмом.
"Коли буде заплановано проект з випрямлення Пізанської вежі?" - запитав один.
"Чому б не обклеїти піраміди шпалерами замість плитки?" - сказав інший.
Доповнення
Питання збереження спадщини у Єгипті, який отримує 10 відсотків свого валового внутрішнього продукту від туризму, часто є предметом гарячих суперечок.
Нещодавня руйнація цілих районів історичного району Каїра призвела до потужної мобілізації громадянського суспільства, якому значною мірою заборонено політичну діяльність, і тепер воно, як зазначається, концентрує основну частину своєї боротьби з урядом на питаннях міського планування та спадщини.
Дебати останнім часом зосередилися навколо мечеті Абу аль-Аббас аль-Мурсі 15-го століття у прибережному місті Олександрія, другому за величиною у Єгипті.
Місцева влада оголосила про початок розслідування після того, як підрядник, відповідальний за реновацію, вирішив перефарбувати в білий колір багато прикрашені різьблені та кольорові стелі найбільшої мечеті міста.