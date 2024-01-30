Проект реновації єгипетської піраміди викликав критику експертів

ukenru
29 березня, 19:41 • 44177 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 98863 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116503 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118076 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 233854 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157182 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147794 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133459 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121739 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112896 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.2 м/с
85 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 33398 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 35945 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 31965 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 33175 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 31274 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 233855 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386047 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441107 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449453 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358855 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116504 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130848 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125032 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99037 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108064 перегляди
Актуальне
Проект реновації єгипетської піраміди викликав критику експертів

Проект реновації єгипетської піраміди викликав критику експертів

Київ • УНН

 • 25391 перегляди

Єгипет розпочав суперечливу 3-річну реновацію піраміди Менкаура в Гізі. Проект викликав критику з боку експертів, які назвали його "абсурдним" і таким, що порушує принципи реновації.

Відео, яке показує роботи з реновації єгипетської піраміди Менкаура в Гізі, викликало критику в соціальних мережах, причому один експерт назвав "абсурдність" цього, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Голова Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі, навпаки, назвав це "проектом століття".

У відео, опублікованому в п'ятницю у Facebook, Вазірі показав, як робітники встановлюють гранітні блоки в основі піраміди, яка знаходиться поряд зі сфінксом і більшими пірамідами Хефрена та Хеопса в Гізі.

Спочатку піраміда була фанерована гранітом, але згодом втратила частину свого покриття. Метою реновації є відновлення первісного стилю споруди шляхом реконструкції гранітного шару.

Роботи розраховані на три роки і стануть "подарунком Єгипту світу в XXI столітті", сказав Вазірі, який очолює єгипетсько-японську місію, яка відповідає за проект.

Але під відео десятки засмучених людей залишили коментарі з критикою роботи.

"Неможливо!" - написала єгиптолог Моніка Ханна.

"Єдине, чого не вистачало, це додати черепиці до піраміди Менкаура! Коли ми припинимо абсурд в управлінні єгипетською спадщиною?" - спитала вона.

"Всі міжнародні принципи реновації забороняють таке втручання", - додала Ханна, закликавши всіх археологів "негайно мобілізуватися".

Інші коментатори відреагували із сарказмом.

"Коли буде заплановано проект з випрямлення Пізанської вежі?" - запитав один.

"Чому б не обклеїти піраміди шпалерами замість плитки?" - сказав інший.

Доповнення

Питання збереження спадщини у Єгипті, який отримує 10 відсотків свого валового внутрішнього продукту від туризму, часто є предметом гарячих суперечок.

Нещодавня руйнація цілих районів історичного району Каїра призвела до потужної мобілізації громадянського суспільства, якому значною мірою заборонено політичну діяльність, і тепер воно, як зазначається, концентрує основну частину своєї боротьби з урядом на питаннях міського планування та спадщини.

Дебати останнім часом зосередилися навколо мечеті Абу аль-Аббас аль-Мурсі 15-го століття у прибережному місті Олександрія, другому за величиною у Єгипті.

Місцева влада оголосила про початок розслідування після того, як підрядник, відповідальний за реновацію, вирішив перефарбувати в білий колір багато прикрашені різьблені та кольорові стелі найбільшої мечеті міста.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
mostafa-vaziriМостафа Вазірі
oleksandriiaОлександрія
hizaГіза
kairКаїр
yehypetЄгипет
facebookFacebook
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28