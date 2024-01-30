Проект реновации египетской пирамиды вызвал критику экспертов

Видео, которое показывает работы по реновации египетской пирамиды Менкаура в Гизе, вызвало критику в социальных сетях, причем один эксперт назвал "абсурдность" этого, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Председатель Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири, напротив, назвал это "проектом века".

В видео, опубликованном в пятницу в Facebook, Вазири показал, как рабочие устанавливают гранитные блоки в основании пирамиды, которая находится рядом со сфинксом и более крупными пирамидами Хефрена и Хеопса в Гизе.

Сначала пирамида была облицована гранитом, но впоследствии потеряла часть своего покрытия. Целью реновации является восстановление первоначального стиля сооружения путем реконструкции гранитного слоя.

Работы рассчитаны на три года и станут "подарком Египта миру в XXI веке", сказал Вазири, возглавляющий египетско-японскую миссию, которая отвечает за проект.

Но под видео десятки расстроенных людей оставили комментарии с критикой работы.

"Невозможно!" - написала египтолог Моника Ханна.

"Единственное, чего не хватало, это добавить черепицы к пирамиде Менкаура! Когда мы прекратим абсурд в управлении египетским наследием?" - спросила она.

"Все международные принципы реновации запрещают такое вмешательство", - добавила Ханна, призвав всех археологов "немедленно мобилизоваться".

Другие комментаторы отреагировали с сарказмом.

"Когда будет запланирован проект по выпрямлению Пизанской башни?" - спросил один.

"Почему бы не оклеить пирамиды обоями вместо плитки?" - сказал другой.

Дополнение

Вопрос сохранения наследия в Египте, который получает 10 процентов своего валового внутреннего продукта от туризма, часто является предметом горячих споров.

Недавнее разрушение целых районов исторического района Каира привело к мощной мобилизации гражданского общества, которому в значительной степени запрещена политическая деятельность, и теперь оно, как отмечается, концентрирует основную часть своей борьбы с правительством на вопросах городского планирования и наследия.

Дебаты в последнее время сосредоточились вокруг мечети Абу аль-Аббас аль-Мурси 15-го века в прибрежном городе Александрия, втором по величине в Египте.

Местные власти объявили о начале расследования после того, как подрядчик, ответственный за реновацию, решил перекрасить в белый цвет богато украшенные резные и цветные потолки крупнейшей мечети города.