Проект реновации египетской пирамиды вызвал критику экспертов
Киев • УНН
Египет начал противоречивую 3-летнюю реновацию пирамиды Менкаура в Гизе. Проект вызвал критику со стороны экспертов, которые назвали его "абсурдным" и нарушающим принципы реновации.
Видео, которое показывает работы по реновации египетской пирамиды Менкаура в Гизе, вызвало критику в социальных сетях, причем один эксперт назвал "абсурдность" этого, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Председатель Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири, напротив, назвал это "проектом века".
В видео, опубликованном в пятницу в Facebook, Вазири показал, как рабочие устанавливают гранитные блоки в основании пирамиды, которая находится рядом со сфинксом и более крупными пирамидами Хефрена и Хеопса в Гизе.
Сначала пирамида была облицована гранитом, но впоследствии потеряла часть своего покрытия. Целью реновации является восстановление первоначального стиля сооружения путем реконструкции гранитного слоя.
Работы рассчитаны на три года и станут "подарком Египта миру в XXI веке", сказал Вазири, возглавляющий египетско-японскую миссию, которая отвечает за проект.
Но под видео десятки расстроенных людей оставили комментарии с критикой работы.
"Невозможно!" - написала египтолог Моника Ханна.
"Единственное, чего не хватало, это добавить черепицы к пирамиде Менкаура! Когда мы прекратим абсурд в управлении египетским наследием?" - спросила она.
"Все международные принципы реновации запрещают такое вмешательство", - добавила Ханна, призвав всех археологов "немедленно мобилизоваться".
Другие комментаторы отреагировали с сарказмом.
"Когда будет запланирован проект по выпрямлению Пизанской башни?" - спросил один.
"Почему бы не оклеить пирамиды обоями вместо плитки?" - сказал другой.
Дополнение
Вопрос сохранения наследия в Египте, который получает 10 процентов своего валового внутреннего продукта от туризма, часто является предметом горячих споров.
Недавнее разрушение целых районов исторического района Каира привело к мощной мобилизации гражданского общества, которому в значительной степени запрещена политическая деятельность, и теперь оно, как отмечается, концентрирует основную часть своей борьбы с правительством на вопросах городского планирования и наследия.
Дебаты в последнее время сосредоточились вокруг мечети Абу аль-Аббас аль-Мурси 15-го века в прибрежном городе Александрия, втором по величине в Египте.
Местные власти объявили о начале расследования после того, как подрядчик, ответственный за реновацию, решил перекрасить в белый цвет богато украшенные резные и цветные потолки крупнейшей мечети города.
Проект реновации египетской пирамиды вызвал критику экспертов
Египет начал противоречивую 3-летнюю реновацию пирамиды Менкаура в Гизе. Проект вызвал критику со стороны экспертов, которые назвали его "абсурдным" и нарушающим принципы реновации.
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