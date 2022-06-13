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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Продуктовий рітейл під час війни: хто закрив найбільше супермаркетів

Продуктовий рітейл під час війни: хто закрив найбільше супермаркетів

Київ • УНН

 • 317762 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Через повномасштабне вторгнення росії в Україну мережа магазинів “АТБ-маркет” закрила 275 торговельних точок у різних регіонах держави, що є найбільшим показником на ринку. Про це свідчить дослідження, проведене Асоціацією рітейлерів України, передає УНН.

Деталі

Відтак, станом на кінець травня, на ринку роздрібної торгівлі в Україні найбільше своїх магазинів закрила мережа “АТБ-маркет”. Компанія припинила роботу 275 торговельних точок в різних регіонах країни.

Втім, мережа швидко відновлює позиції і нещодавно знову перетнула відмітку у 1000 відкритих точок.

Друга за часткою закритих магазинів – столична мережа КОЛО. У квітні в мережі працювало всього 40% магазинів, а 60% було зачинено, або втрачено, тепер навпаки — вже 60% торгових точок в строю.

Також мережа “Ашан” змушена була припинити роботу ще двох супермаркетів, внаслідок чого кількість закритих магазинів досягла 8 (18% мережі із 45 точок).

Найближчим конкурентом “АТБ” є мережа магазинів Fozzy Group (Сільпо, Фора та інші), яка змогла більш, ніж удвічі, скоротити кількість зачинених магазинів – з 270 до 128. Що відповідно зменшило їх частку з 34% до 16%.

Наступною, після Fozzy Group йже мережа “ЕКО”-маркет, яка має вже не 12%, а тільки 6% непрацюючих точок завдяки відновленню роботи ще 8 магазинів.

Наголошується, що рітейлери, які знаходяться переважно у західних та центральних регіонах країни, мають змогу не тільки зберігати мережу, але й поступово її розширювати.

Наприклад, львівська мережа “Рукавичка” з березня 2022 року збільшила кількість магазинів з 185 до 190 (+3% довоєнного рівня). Також мережа “Файно-маркет” у Кіровоградській та Черкаській областях зросла на 7 торгових точок і нараховує 137 магазинів (+5%).

У той же час мультиформатна мережа Таврія В, локації якої розташовані в південних областях, працює лише на 43% від довоєнної «потужності»: наразі відкриті 51 зі 119 магазинів.

Доповнення

Глава фінансового Комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев заявив, що війна з російськими загарбниками триває не лише на фронті, але і в економічній сфері. Ворог намагається знищити нашу економіку.

Кабінет Міністрів запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни та має допомогти економіці вистояти та стати фундаментом для післявоєнного відновлення.

Українські Національні Новини

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