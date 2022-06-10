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Уряд запускає нову економічну стратегію України, яка діятиме в умовах війни: що відомо

Уряд запускає нову економічну стратегію України, яка діятиме в умовах війни: що відомо

Київ • УНН

 • 254079 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Кабінет Міністрів запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни та має допомогти економіці вистояти та стати фундаментом для післявоєнного відновлення. Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

“Уряд на доручення Президента України запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни, допоможе нашій економіці вистояти та стане фундаментом для післявоєнного відновлення”, — написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Деталі

Повідомляється, що всього мова йде про 8 програм, спрямованих на створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних.

“Це також безповоротна грантова допомога малому та середньому бізнесу, підтримка українських виробників, будівництво нової інфраструктури”, — повідомляє прем’єр.

Нагадаємо

Раніше в КМУ повідомили, що на доручення президента уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу.

Так, завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників уряд розраховує “розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію”.

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