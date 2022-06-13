Продуктовый ритейл во время войны: кто закрыл больше всего супермаркетов

ukru
19:03 • 8782 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 59776 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 99761 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 76539 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 54564 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 73985 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 66965 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 105744 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119560 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126246 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 73256 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 53746 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15:44 • 23446 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 29615 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 42267 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 105746 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 106893 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246848 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 276515 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 213235 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 73256 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119560 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 106063 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123675 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125978 просмотра
Актуальное
Продуктовый ритейл во время войны: кто закрыл больше всего супермаркетов

Продуктовый ритейл во время войны: кто закрыл больше всего супермаркетов

Киев • УНН

 • 317760 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину сеть магазинов “АТБ-маркет” закрыла 275 торговых точек в разных регионах государства, что является самым большим показателем на рынке. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Ассоциацией ритейлеров Украины, передает УНН.

Детали

Следовательно, по состоянию на конец мая, на рынке розничной торговли в Украине больше своих магазинов закрыла сеть “АТБ-маркет”. Компания прекратила работу 275 торговых точек в разных регионах страны.

Впрочем, сеть быстро восстанавливает позиции и недавно снова пересекла отметку в 1000 открытых точек.

Вторая по доле закрытых магазинов — столичная сеть КОЛО. В апреле в сети работало всего 40% магазинов, а 60% было закрыто, или утрачено, теперь наоборот — уже 60% торговых точек в строю.

Также сеть “Ашан” вынуждена была прекратить работу еще двух супермаркетов, в результате чего количество закрытых магазинов достигло 8 (18% сети из 45 точек).

Ближайшим конкурентом “АТБ” является сеть магазинов Fozzy Group (Сильпо, Фора и другие), которая смогла более чем вдвое сократить количество закрытых магазинов — с 270 до 128. Что соответственно уменьшило их долю из 34% до 16%.

Следующей, после Fozzy Group идет сеть “ЭКО”-маркет, которая имеет уже не 12%, а только 6% неработающих точек благодаря возобновлению работы еще 8 магазинов.

Отмечается, что ритейлеры, находящиеся преимущественно в западных и центральных регионах страны, могут не только сохранять сеть, но и постепенно ее расширять.

Например, львовская сеть “Рукавичка” с марта 2022 года увеличила количество магазинов со 185 до 190 (+3% довоенного уровня). Также сеть “Файномаркет” в Кировоградской и Черкасской областях выросла на 7 торговых точек и насчитывает 137 магазинов (+5%).

В то же время мультиформатная сеть Таврия В, локации которой расположены в южных областях, работает лишь на 43% от довоенной “мощности”: в настоящее время открыт 51 из 119 магазинов.

Дополнение

Глава финансового Комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев заявил, что война с российскими захватчиками продолжается не только на фронте, но и в экономической сфере. Враг пытается уничтожить нашу экономику.

Кабинет министров запускает новую экономическую стратегию, которая будет действовать в условиях войны и должна помочь экономике выстоять и стать фундаментом послевоенного восстановления.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы