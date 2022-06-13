Продуктовый ритейл во время войны: кто закрыл больше всего супермаркетов

Детали

Следовательно, по состоянию на конец мая, на рынке розничной торговли в Украине больше своих магазинов закрыла сеть “АТБ-маркет”. Компания прекратила работу 275 торговых точек в разных регионах страны.

Впрочем, сеть быстро восстанавливает позиции и недавно снова пересекла отметку в 1000 открытых точек.

Вторая по доле закрытых магазинов — столичная сеть КОЛО. В апреле в сети работало всего 40% магазинов, а 60% было закрыто, или утрачено, теперь наоборот — уже 60% торговых точек в строю.

Также сеть “Ашан” вынуждена была прекратить работу еще двух супермаркетов, в результате чего количество закрытых магазинов достигло 8 (18% сети из 45 точек).

Ближайшим конкурентом “АТБ” является сеть магазинов Fozzy Group (Сильпо, Фора и другие), которая смогла более чем вдвое сократить количество закрытых магазинов — с 270 до 128. Что соответственно уменьшило их долю из 34% до 16%.

Следующей, после Fozzy Group идет сеть “ЭКО”-маркет, которая имеет уже не 12%, а только 6% неработающих точек благодаря возобновлению работы еще 8 магазинов.

Отмечается, что ритейлеры, находящиеся преимущественно в западных и центральных регионах страны, могут не только сохранять сеть, но и постепенно ее расширять.

Например, львовская сеть “Рукавичка” с марта 2022 года увеличила количество магазинов со 185 до 190 (+3% довоенного уровня). Также сеть “Файномаркет” в Кировоградской и Черкасской областях выросла на 7 торговых точек и насчитывает 137 магазинов (+5%).

В то же время мультиформатная сеть Таврия В, локации которой расположены в южных областях, работает лишь на 43% от довоенной “мощности”: в настоящее время открыт 51 из 119 магазинов.

Дополнение

Глава финансового Комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев заявил, что война с российскими захватчиками продолжается не только на фронте, но и в экономической сфере. Враг пытается уничтожить нашу экономику.

Кабинет министров запускает новую экономическую стратегию, которая будет действовать в условиях войны и должна помочь экономике выстоять и стать фундаментом послевоенного восстановления.