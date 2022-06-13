Продуктовый ритейл во время войны: кто закрыл больше всего супермаркетов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину сеть магазинов “АТБ-маркет” закрыла 275 торговых точек в разных регионах государства, что является самым большим показателем на рынке. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Ассоциацией ритейлеров Украины, передает УНН.
Детали
Следовательно, по состоянию на конец мая, на рынке розничной торговли в Украине больше своих магазинов закрыла сеть “АТБ-маркет”. Компания прекратила работу 275 торговых точек в разных регионах страны.
Впрочем, сеть быстро восстанавливает позиции и недавно снова пересекла отметку в 1000 открытых точек.
Вторая по доле закрытых магазинов — столичная сеть КОЛО. В апреле в сети работало всего 40% магазинов, а 60% было закрыто, или утрачено, теперь наоборот — уже 60% торговых точек в строю.
Также сеть “Ашан” вынуждена была прекратить работу еще двух супермаркетов, в результате чего количество закрытых магазинов достигло 8 (18% сети из 45 точек).
Ближайшим конкурентом “АТБ” является сеть магазинов Fozzy Group (Сильпо, Фора и другие), которая смогла более чем вдвое сократить количество закрытых магазинов — с 270 до 128. Что соответственно уменьшило их долю из 34% до 16%.
Следующей, после Fozzy Group идет сеть “ЭКО”-маркет, которая имеет уже не 12%, а только 6% неработающих точек благодаря возобновлению работы еще 8 магазинов.
Отмечается, что ритейлеры, находящиеся преимущественно в западных и центральных регионах страны, могут не только сохранять сеть, но и постепенно ее расширять.
Например, львовская сеть “Рукавичка” с марта 2022 года увеличила количество магазинов со 185 до 190 (+3% довоенного уровня). Также сеть “Файномаркет” в Кировоградской и Черкасской областях выросла на 7 торговых точек и насчитывает 137 магазинов (+5%).
В то же время мультиформатная сеть Таврия В, локации которой расположены в южных областях, работает лишь на 43% от довоенной “мощности”: в настоящее время открыт 51 из 119 магазинов.
Дополнение
Глава финансового Комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев заявил, что война с российскими захватчиками продолжается не только на фронте, но и в экономической сфере. Враг пытается уничтожить нашу экономику.
Кабинет министров запускает новую экономическую стратегию, которая будет действовать в условиях войны и должна помочь экономике выстоять и стать фундаментом послевоенного восстановления.