Продемонстрував "жест доброй воли": у Запорізькій області палає склад окупантів

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"На протилежному березі склад орків продемонстрував "жест доброй воли" і вийшов з чату", - написав Євтушенко.

Про вибухи на складі окупантів повідомив і журналіст Андрій Цаплієнко.

"Величезний склад ворога у Василівському районі Запорізької області гучно перетворюється на купу металобрухту", - написав він у Telegram.

Нагадаємо

Днями Збройні сили України знищили польовий склад боєприпасів та особовий склад російських окупантів на Харківському напрямку.