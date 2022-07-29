Продемонстрував "жест доброй воли": у Запорізькій області палає склад окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У Запорізькій області палає склад російських окупантів. На фото у соцмережах видно, як у небо піднімається стовп темного диму. Глава Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі відзначив, що склад орків продемонстрував "жест доброй воли", передає УНН.
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"На протилежному березі склад орків продемонстрував "жест доброй воли" і вийшов з чату", - написав Євтушенко.
Про вибухи на складі окупантів повідомив і журналіст Андрій Цаплієнко.
"Величезний склад ворога у Василівському районі Запорізької області гучно перетворюється на купу металобрухту", - написав він у Telegram.
Нагадаємо
Днями Збройні сили України знищили польовий склад боєприпасів та особовий склад російських окупантів на Харківському напрямку.