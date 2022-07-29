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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 11040 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Продемонстрував "жест доброй воли": у Запорізькій області палає склад окупантів

Продемонстрував "жест доброй воли": у Запорізькій області палає склад окупантів

Київ • УНН

 • 190946 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. У Запорізькій області палає склад російських окупантів. На фото у соцмережах видно, як у небо піднімається стовп темного диму. Глава Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі відзначив, що склад орків продемонстрував "жест доброй воли", передає УНН.

Цитата

"На протилежному березі склад орків продемонстрував "жест доброй воли" і вийшов з чату", - написав Євтушенко.

Про вибухи на складі окупантів повідомив і журналіст Андрій Цаплієнко.

"Величезний склад ворога у Василівському районі Запорізької області гучно перетворюється на купу металобрухту", - написав він у Telegram.

Нагадаємо

Днями Збройні сили України знищили польовий склад боєприпасів та особовий склад російських окупантів на Харківському напрямку.

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