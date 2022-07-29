Продемонстрировал "жест доброй воли": в Запорожской области пылает склад оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Запорожской области пылает склад российских оккупантов. На фото в социальных сетях видно, как в небо поднимается столб темного дыма. Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале отметил, что склад орков продемонстрировал "жест доброй воли", передает УНН.
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"На противоположном берегу склад орков продемонстрировал "жест доброй воли" и вышел из чата", – написал Евтушенко.
О взрывах на складе оккупантов сообщил и журналист Андрей Цаплиенко.
"Огромный склад врага в Васильевском районе Запорожской области громко превращается в груду металлолома", - написал он в Telegram.
Напомним
На днях Вооруженные силы Украины уничтожили полевой склад боеприпасов и личный состав российских оккупантов на Харьковском направлении.