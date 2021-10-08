Продажі білих сліпонів Vans виросли на 7 800% з виходом серіалу "Гра в кальмара" від Netflix
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Серіал "Гра в кальмара" від Netflix за лічені дні після прем'єри стала світовим хітом. За останні кілька тижнів продаж білих сліпонів Vans - точно таких же, які носили учасники "Гри", - виросли на 7 800%. Про це інформує УНН з посиланням на дані порталу Sole Supplier.
Деталі
В цілому, кількість пошукових запитів "білі сліпони" зросла на 97%. Не залишилися без уваги і червоні комбінезони: їх шукають на 62% частіше, ніж раніше. Інший популярний костюм складається з помаранчевої сукні, жовтої футболки і білих гольфів - саме так була одягнена лялька-вбивця в першому епізоді.
Додамо
"Гра в кальмара" вийшла на Netflix в вересні цього року. За сюжетом, 456 осіб з серйозними фінансовими проблемами беруть участь в грі на виживання, де головний приз - майже 40 мільйонів доларів. Учасники змагаються в різних дитячих іграх, а той, хто не впорається - помирає.
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