Продажі білих сліпонів Vans виросли на 7 800% з виходом серіалу "Гра в кальмара" від Netflix

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В цілому, кількість пошукових запитів "білі сліпони" зросла на 97%. Не залишилися без уваги і червоні комбінезони: їх шукають на 62% частіше, ніж раніше. Інший популярний костюм складається з помаранчевої сукні, жовтої футболки і білих гольфів - саме так була одягнена лялька-вбивця в першому епізоді.

Додамо

"Гра в кальмара" вийшла на Netflix в вересні цього року. За сюжетом, 456 осіб з серйозними фінансовими проблемами беруть участь в грі на виживання, де головний приз - майже 40 мільйонів доларів. Учасники змагаються в різних дитячих іграх, а той, хто не впорається - помирає.

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