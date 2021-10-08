Продажи белых слипонов Vans выросли на 7 800% с выходом сериала "Игра в кальмара" от Netflix
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Сериал "Игра в кальмара" от Netflix за считанные дни после премьеры стал мировым хитом. За последние несколько недель продажа белых слипонов Vans - точно таких же, которые носили участники "Игры", - выросли на 7 800%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные портала Sole Supplier.
Детали
В целом, количество поисковых запросов "белые слипоны" выросло на 97%. Не остались без внимания и красные комбинезоны: их ищут на 62% чаще, чем раньше. Другой популярный костюм состоит из оранжевого платья, желтой футболки и белых гольфов - именно так была одета кукла-убийца в первом эпизоде.
Добавим
"Игра в кальмара" вышла на Netflix в сентябре этого года. По сюжету, 456 человек с серьезными финансовыми проблемами участвуют в игре на выживание, где главный приз - почти 40 млн долларов. Участники соревнуются в различных детских играх, а тот, кто не справится - умирает.
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