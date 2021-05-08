Помер засновник бренду кросівок Vans Пол Ван Дорен

Цитата

"Пол був не просто підприємцем, він був новатором. Компанія Van Doren Rubber Company стала кульмінацією цілого життя експериментів і важкої роботи в взуттєвій промисловості. Сміливі експерименти Пола в області дизайну, дистрибуції та маркетингу, а також його вміння працювати з числами і ефективність перетворили сімейний взуттєвий бізнес у всесвітньо визнаний бренд", - йдеться в повідомленні.

Довідка

У 1966 році Пол Ван Дорен, його брат Джеймс і їх бізнес-партнер Гордон Лі відкрили в Каліфорнії свій перший магазин Vans під назвою Van Doren Rubber Company. Скорочена назва Vans з'явилося в 1970-і роки. У 1988 році засновники продали компанію. Зараз Vans входить в корпорацію VF.

Контекст

Фірма спеціалізується на виробництві взуття без шнурків з легким парусиновим верхом і товстої гумовою підошвою.

На даний момент в світі налічується понад 300 магазинів Vans. За кілька тижнів до смерті Ван Дорен опублікував автобіографію "Справжність: мемуари засновника Vans".