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Умер основатель бренда кроссовок Vans Пол Ван Дорен

Умер основатель бренда кроссовок Vans Пол Ван Дорен

Киев  •  УНН

 • 20167 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Один из основателей компании по производству одежды и обуви Vans Пол Ван Дорен умер в возрасте 90 лет. О его смерти компания сообщила в Instagram, сообщает УНН.

Цитата

"Пол был не просто бизнесменом, он был новатором. Компания Van Doren Rubber Company стала кульминацией всей жизни экспериментов и тяжелой работы в обувной промышленности. Смелые эксперименты Пола в области дизайна, дистрибуции и маркетинга, а также его умение работать с числами и эффективность превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд", - говорится в сообщении.

Справка

В 1966 году Пол Ван Дорен, его брат Джеймс и их бизнес-партнер Гордон Ли открыли в Калифорнии свой первый магазин Vans под названием Van Doren Rubber Company. Сокращенное название Vans появилось в 1970-е годы. В 1988 году основатели продали компанию. Сейчас Vans входит в корпорацию VF.

Контекст

Фирма специализируется на производстве обуви без шнурков с легким парусиновым верхом и толстой резиновой подошвой.

На данный момент в мире насчитывается более 300 магазинов Vans. За несколько недель до смерти Ван Дорен опубликовал автобиографию "Подлинность: мемуары основателя Vans".

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