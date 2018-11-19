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Продан втретє не піде на допит у САП

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Колишній виконуючий обов’язки голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан на своїй сторінці у Facebook повідомив, що завтра, 20 листопада, не зможе прийти на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і надав медичну довідку з клініки у Німеччині, передає УНН.

“Сьогодні адвокати зареєстрували в САП заяву з обґрунтуванням причин, чому я не маю фізичної можливості завтра прибути на виклик. Як і обіцяв, до САП надано офіційну довідку з медичної установи у Німеччині”, — написав він.

Продан сподівається, що офіційне підтвердження того, що він справді перебуває у медичному закладі і потребує лікування, “покладе край усім брудним спекуляціям та пліткам стосовно мого виїзду за кордон”.

Також попросив з розумінням поставитися до того, що у Facebook не публікує медичну довідку.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура викликала на допит на 10:00 20 листопада колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана як підозрюваного.

Раніше САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.

Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.

Також САП вже втретє викликала Продана на допит, оскільки попередні рази — 8 та 15 листопада — він не з’явився. 

Прикордонники підтвердили УНН інформацію про те, що Продан ще 5 листопада перетнув кордон з Молдовою без порушень закону. 

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