Проблема логістики та протидії дронам: командир медичних сил "Схід" про складнощі евакуації від точки поранення

Евакуація військових від точки поранення до стабілізаційного пункту – це велика проблема, зокрема через логістику та протидію дронам ворога.

Про це повідомив командир угрупування сил та засобів медичних сил "Схід" Роман Кузів в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання за які напрямки відповідає, Кузів відповів: "Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька області".Коментуючи, яка область зараз є найбільш гарячою, Кузів зазначив:

Також він розповів про складнощі евакуації військових.

Якщо говорити з точки стабілізаційного пункту, то у нас в принципі проблем немає. Тобто десь краще, десь гірше, але воно працює та піддається коректуванню. Тобто це можна вдосконалювати, відстежувати, координувати. А все, що від точки поранення до стабілізаційного пункту – це велика проблема. І це не тільки проблема, я думаю для нас. Це проблема логістики, проблема протидії дронам й тому подібне. Тобто важкий сам момент евакуації пораненого від точки поранення до хоча б точки передачі. Це там де його передають з броні зазвичай на медевак, на санітарний транспорт. Далі все відпрацьовано, просто відкатано роками, а евакуація саме від точки поранення – це найбільша проблема