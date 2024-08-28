Проблема логістики та протидії дронам: командир медичних сил "Схід" про складнощі евакуації від точки поранення
Київ • УНН
Евакуація військових від точки поранення до стабілізаційного пункту є великою проблемою через логістику та протидію дронам. Найскладніша ситуація в Донецькій області, де евакуація може тривати від 15 хвилин до 18 діб.
Евакуація військових від точки поранення до стабілізаційного пункту – це велика проблема, зокрема через логістику та протидію дронам ворога.
Про це повідомив командир угрупування сил та засобів медичних сил "Схід" Роман Кузів в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На запитання за які напрямки відповідає, Кузів відповів: "Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька області".Коментуючи, яка область зараз є найбільш гарячою, Кузів зазначив:
Те, як ми бачимо, як медики – це Донецька область. Саме з Донецької області у нас найбільша кількість надходить. Це більше сотні
Також він розповів про складнощі евакуації військових.
Якщо говорити з точки стабілізаційного пункту, то у нас в принципі проблем немає. Тобто десь краще, десь гірше, але воно працює та піддається коректуванню. Тобто це можна вдосконалювати, відстежувати, координувати. А все, що від точки поранення до стабілізаційного пункту – це велика проблема. І це не тільки проблема, я думаю для нас. Це проблема логістики, проблема протидії дронам й тому подібне. Тобто важкий сам момент евакуації пораненого від точки поранення до хоча б точки передачі. Це там де його передають з броні зазвичай на медевак, на санітарний транспорт. Далі все відпрацьовано, просто відкатано роками, а евакуація саме від точки поранення – це найбільша проблема
На запитання, якщо брати 100% скільки з військових важких поранених, Кузів відповів:
"Залежно від 100% чого, від загальної кількості поранених? Якоїсь такої статистики немає, але я думаю - це порядку десь 10-20%. Кожен десятий – це вкрай важкий пацієнт (поранений військовий – ред.)".
Реконструкція військових госпіталів та безбар’єрність: Міноборони запустить два великі інфраструктурні проєкти22.08.24, 21:05 • 22462 перегляди
Кузів розповів за яких умов евакуація поранених військовий відбувається швидше та довше.
Залежить від заходів, які здійснюються. Якщо здійснюються наступальні заходи, відповідно евакуація від точки поранення відбувається швидше, тому що війська продовжують просуватися далі й евакуацію здійснювати простіше. Такі евакуації можуть бути 15, 20-25, 30 хв. залежно від розташування точки. Якщо це оборонні операції, або підрозділ стоїть в обороні і йде наступ противника, то бувають випадки, що це 6,8, 10 годин. У нас були рекорди 18 діб. 18 діб з моменту отримання поранення
Кузін зазначив, що пораненій людині після 18 діб вдалося вижити.
Якщо людина виживає після поранення перші пару годин, то доволі високий рівень виживання
Окрім того, він прокоментував ситуацію з дефіцитом кадрів.
"Я б не сказав, що у нас присутній надзвичайний дефіцит кадрів. По лікарському персоналу начебто цього достатньо, по середньому медичному персоналу – це вже більша проблема", - сказав Кузін.
Близько 500 військових та цивільних медиків може перебувати в російському полоні 26.07.24, 19:26 • 58363 перегляди