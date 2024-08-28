Проблема логістики та протидії дронам: командир медичних сил "Схід" про складнощі евакуації від точки поранення

ukenru
13:46 • 32089 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 43604 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 59404 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 91434 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 143287 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 183521 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 266508 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166334 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142074 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128348 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
80 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 71937 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 44932 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 103611 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 82270 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 67160 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 32129 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 135282 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 266523 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 200991 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 230488 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 8071 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 22841 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 25923 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 30583 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 44932 перегляди
Актуальне
Проблема логістики та протидії дронам: командир медичних сил "Схід" про складнощі евакуації від точки поранення

Проблема логістики та протидії дронам: командир медичних сил "Схід" про складнощі евакуації від точки поранення

Київ • УНН

 • 28596 перегляди

Евакуація військових від точки поранення до стабілізаційного пункту є великою проблемою через логістику та протидію дронам. Найскладніша ситуація в Донецькій області, де евакуація може тривати від 15 хвилин до 18 діб.

Евакуація військових від точки поранення до стабілізаційного пункту – це велика проблема, зокрема через логістику та протидію дронам ворога.

Про це повідомив командир угрупування сил та засобів медичних сил "Схід" Роман Кузів в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання за які напрямки відповідає, Кузів відповів: "Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька області".Коментуючи, яка  область зараз є найбільш гарячою, Кузів зазначив:

Те, як ми бачимо, як медики – це Донецька область. Саме з Донецької області у нас найбільша кількість надходить. Це більше сотні

- повідомив командир медичних сил «Схід»

Також він розповів про складнощі евакуації військових.

Якщо говорити з точки стабілізаційного пункту, то у нас в принципі проблем немає. Тобто десь краще, десь гірше, але воно працює та піддається коректуванню. Тобто це можна вдосконалювати, відстежувати, координувати. А все, що від точки поранення до стабілізаційного пункту – це велика проблема. І це не тільки проблема, я думаю для нас. Це проблема логістики, проблема протидії дронам й тому подібне. Тобто важкий сам момент евакуації пораненого від точки поранення до хоча б точки передачі. Це там де його передають з броні зазвичай на медевак, на санітарний транспорт. Далі все відпрацьовано, просто відкатано роками, а евакуація саме від точки поранення – це найбільша проблема

- розповів Кузів.

На запитання, якщо брати 100% скільки з військових важких поранених, Кузів відповів:

"Залежно від 100% чого, від загальної кількості поранених? Якоїсь такої  статистики немає, але я думаю  - це порядку десь 10-20%. Кожен десятий – це вкрай важкий пацієнт (поранений військовий – ред.)".

Реконструкція військових госпіталів та безбар’єрність: Міноборони запустить два великі інфраструктурні проєкти22.08.24, 21:05 • 22462 перегляди

Кузів розповів за яких умов евакуація поранених військовий відбувається швидше та довше.

Залежить від заходів, які здійснюються. Якщо здійснюються наступальні заходи, відповідно евакуація від точки поранення відбувається швидше, тому що війська продовжують просуватися далі й евакуацію здійснювати простіше. Такі евакуації можуть бути 15, 20-25, 30 хв. залежно від розташування точки. Якщо це оборонні операції, або підрозділ стоїть в обороні і йде наступ противника, то бувають випадки, що це 6,8, 10 годин. У нас були рекорди 18 діб. 18 діб з моменту отримання поранення

- сказав Кузів.

Кузін зазначив, що пораненій людині після 18 діб вдалося вижити.

Якщо людина виживає після поранення перші пару годин, то доволі високий рівень виживання

- сказав Кузін.

Окрім того, він прокоментував ситуацію з дефіцитом кадрів.

"Я б не сказав, що у нас присутній надзвичайний дефіцит  кадрів. По лікарському персоналу начебто цього достатньо, по середньому медичному персоналу – це вже більша проблема", - сказав Кузін.

Близько 500 військових та цивільних медиків може перебувати в російському полоні 26.07.24, 19:26 • 58363 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.83
Bitcoin
$87,488.50
S&P 500
$5,770.58
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01